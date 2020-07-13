طلاب الثانوية العامة يتسلمون كراسة امتحان التربية الوطنية غدا لحلها منزليا

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 و نائب وزير التعليم ، أن لجان امتحانات الثانوية العامة سوف تشهد غدا الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية للطلاب ليتم الاجابة عليها في المنازل ، تنفيذا لتعليمات وزير التعليم الذي قرر حل امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.
وأوضح حجازي أنه سيتم توزيع هذه الكراسات الامتحانية غدا داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية .
وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، على أن توزيع هذه كراسات امتحان التربية الوطنية ، لن تم إلا بعد التأكد من تسليم كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتسليم الكراسات الخاصة بالتربية الدينية و الاقتصاد والاحصاء ، والتي لم يقم بعض الطلاب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.
وأكد الدكتور رضا حجازي ، أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .