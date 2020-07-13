طلاب الثانوية العامة يتسلمون كراسة امتحان التربية الوطنية غدا لحلها منزليا

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 و نائب وزير التعليم ، أن لجان امتحانات الثانوية العامة سوف تشهد غدا الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية للطلاب ليتم الاجابة عليها في المنازل ، تنفيذا لتعليمات وزير التعليم الذي قرر حل امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.





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وأوضح حجازي أنه سيتم توزيع هذه الكراسات الامتحانية غدا داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية .





وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، على أن توزيع هذه كراسات امتحان التربية الوطنية ، لن تم إلا بعد التأكد من تسليم كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتسليم الكراسات الخاصة بالتربية الدينية و الاقتصاد والاحصاء ، والتي لم يقم بعض الطلاب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.





وأكد الدكتور رضا حجازي ، أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .



