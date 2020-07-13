هندسة القاهرة: رسومات بيانية لتوضيح المسارات داخل الكلية خلال الامتحانات

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، أن إدارة الكلية حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وجامعة القاهرة كشرط لعقد امتحانات السنة النهائية، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر للمباني قبل وبعد كل امتحان، ورضع العلامات الاسترشادية للطلاب.





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وأضاف عبد الفتاح ل "صدى البلد"، أنه من منطلق الحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فإنه إدارة الكلية قامت بنشر رسوم بيانية لتوضيح مسارات مختلفة لدخول السيارات وخروجها من مباني الكلية، خلال فترة عقد الامتحانات، وذلك لمنع التكدس والمحافظة على سهولة التنقل ومراعاة التباعد الاجتماعي.









جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.



