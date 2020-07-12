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مرأة

بدون مجهود.. أسهل طرق تنظيف فرشاة مكياجك

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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 تحب النساء وضع الماكياج ، ولكن الحفاظ على علبة الغرور الصحية يمكن أن تكون عملية شاقة. وفقًا لدراسة ، فإن 30-45 في المائة من النساء ينظفن فرشاة مكياجهن مرة واحدة في الشهر ، بينما تشير دراسة أخرى إلى أن حوالي 25 في المائة من النساء لا يغسلن فراشيهن على الإطلاق ، كما لاحظت أجريكا كالرا ، فنانة التجميل الشهيرة. إذا كنت تنتمي إلى هذه الفئة ، فإليك طريقة سريعة وسهلة ولماذا تنظيفها.

لماذا من المهم تنظيف فرشاة المكياج؟
السبب الرئيسي وراء تنظيف فرشاة الماكياج هو تعزيز النظافة والحفاظ عليها خالية من الأوساخ. أثبتت الأبحاث أن فرش المكياج المتسخة محملة ببقايا المكياج الدهنية وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا ، مما قد يؤدي إلى العدوى والحساسية. حتى إذا كنت المستخدم الوحيد للفرشاة ، يُقترح التنظيف بانتظام لتجنب أي حساسية قد تحدث بسبب التفاعل بين الشعيرات وبقايا المكياج. وقد ثبت أيضًا أن فرش المكياج النظيفة أفضل للتطبيق. إذا كنت تستخدم فرشاة نظيفة ، يصبح من السهل وضع ومزج مكياجك بشكل مثالي.

كم مرة يجب على المرء تنظيف فرشاة المكياج؟
إذا كنت شخصًا يضع المكياج يوميًا ، يُقترح اتباع أي من هذه الطرق لغسل فرشك كل أسبوعين.

 الفرش أو الإسفنج الذي تستخدمه لتطبيق الماكياج السائل مثل المخفي أو كريم الأساس ، سيساعدك الغسيل الأسبوعي على تجنب تراكم المنتج. ضع في اعتبارك دائمًا أن فرش المكياج لا تدوم إلى الأبد. راقبي تساقط الشعر أو تغير لونه أو روائحه العالقة ، والتي يجب اعتبارها علامات على أن الوقت قد حان لاستبدال الفرشاة.

اتبع هذه الطرق البسيطة والفعالة من حيث التكلفة لتنظيف فرشاة مكياجك في المنزل.

الشامبو والماء
* خذ وعاء عميق ، املأه بالماء وأضف قطرتين من أي شامبو إليه. قلبيها وانقعي الفرشاة لمدة ثلاث إلى خمس دقائق. سترى بقايا الماكياج تخرج من الشعيرات. اغسل الفرشاة تحت ماء الصنبور واتركها تجف بشكل طبيعي.

عصا تنظيف الزيت
يمكنك أيضًا استخدام عصا زيت التنظيف ، والتي تتوفر بسهولة في السوق ، لتنظيف الفرشاة. يحتوي على زيت طبيعي ومستخلص جذر الكركم الذي يجعل الجراثيم خالية من الشعيرات ويجعل الفرشاة صديقة للبشرة. بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى غسل الفرشاة تحت ماء الصنبور الجاري ، ثم لف الفرشاة حول سطح عصا التنظيف. يمكنك إما صعودا أو هبوطا.
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