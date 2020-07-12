AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طريقة التعامل مع اللاعب المصاب بـ كورونا قبل مشاركته في المباريات.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:30 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة عن الأندية التي رغبت في إقامة مباريات ودية في الفترة المقبلة، مشيراََ الى أنهم رجعوا لاتحاد الكرة لاستشارته في كيفية التنظيم.


وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، إن اتحاد الكرة لا يتدخل في تنظيم الوديات، لكننا أكدنا عليهم أن يجري كل من سيشارك في الملعب تحاليل قبل المباراة بـ24 ساعة".


وأكمل: "نسقنا مع الأجهزة الطبية للأندية بشأن كل الإجراءات الاحترازية، وهم يتفهمون الأمر وتلك الأجهزة على أعلى مستوى".


وأشار سلطان إلى أن أي لاعب تعافى، سيخضع لاختبارات طبية كاملة للرئتين والقلب، للتأكد من عدم تأثير الفيروس على قدرته على ممارسة الرياضة".


ويخوض الزمالك مواجهة ودية ضد سموحة يوم 19 يوليو، وكذلك يواجه الأهلي نفس الفريق يوم 23 يوليو ضمن مواجهات ودية كثيرة تم الاتفاق عليها بين أندية الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة التونسي يحدد الإجراءات المتبعة حال إصابة اللاعبين بكورونا.. فيديو

بعد إصابة مديره الفنى..اتحاد الكرة يخضع جميع العاملين للفحص الطبي

اتحاد الكرة.. محمود سعد يتماثل للشفاء وخروجه من المستشفى خلال أيام

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

اتحاد الكرة: متابعة الأجهزة الطبية لكل فريق تُقلل من انتقال عدوى كورونا..فيديو

شاهد.. حسام البدري يخضع لاختبار قياس الحرارة فى اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

أنا بتحارب من تركيا وقطر.. أول تعليق من مرتضى منصور على الفيديو المسرب

فضيحة جديدة لأردوغان.. وثائق تكشف تجسس تركيا على معارضيها في بولندا

أجلس معه كثيرا ولم يتكلم بإساءة مطلقا عن الأهلي.. مذيع برنامج «زملكاوي» مدافعا عن مرتضى منصور

السودان: اتفاقية مع إثيوبيا للحصول على 3 آلاف ميجاوات من سد النهضة

الصحة تعلن تشكيل لجنة لأسئلة الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب

25 دعاء بعد صلاة العصر مكتوب يفرج كربك ويقضي دينك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن