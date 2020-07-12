طريقة التعامل مع اللاعب المصاب بـ كورونا قبل مشاركته في المباريات.. فيديو

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة عن الأندية التي رغبت في إقامة مباريات ودية في الفترة المقبلة، مشيراََ الى أنهم رجعوا لاتحاد الكرة لاستشارته في كيفية التنظيم.









وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، إن اتحاد الكرة لا يتدخل في تنظيم الوديات، لكننا أكدنا عليهم أن يجري كل من سيشارك في الملعب تحاليل قبل المباراة بـ24 ساعة".









وأكمل: "نسقنا مع الأجهزة الطبية للأندية بشأن كل الإجراءات الاحترازية، وهم يتفهمون الأمر وتلك الأجهزة على أعلى مستوى".









وأشار سلطان إلى أن أي لاعب تعافى، سيخضع لاختبارات طبية كاملة للرئتين والقلب، للتأكد من عدم تأثير الفيروس على قدرته على ممارسة الرياضة".







