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في ثاني أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: تقدم 89 مرشحا.. والإجمالي يصل إلى 323

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:32 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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قسم الحوادث
  • انتهاء اليوم الثانى من تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
  • لا يوجد اى شكاوى خلال عمليات التقدم للترشح 
  • 323 مرشحا يتقدمون للهيئة الوطمية للانتخابات خلال يومين 
  • رئيس الوطنية للانتخابات: المرشحون التزموا  بتعليمات الهيئة

أغلقت لجان المتابعة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها فى الساعة الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثانى لتقديم أوراق الترشح.

وقال المستشار لاشين إبرهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن لجان المتابعة واصلت عملها لليوم الثانى على التوالى لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتابعت الهيئة سير عملية تلقى أوراق الترشح أول بأول، والتى جرت فى سهولة ويسر ولم يتم رصد أى مخالفات أو شكوى بشأن تلك العملية. 

وأضاف "المستشار لاشين إبراهيم"، أن اليوم الثانى من تلقى طلبات الترشح شهد قيام 89 مرشحا بالنظامى الفردى (مستقل وحزبى) والقوائم، ليرتفع إجمالى من تقدموا أمس واليوم 323 مرشحا مشيرا إلى أن الهيئة أزالت كافة المعوقات أمام المرشحين حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة.

وقامت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بالتواصل باستمرار مع رؤساء المحاكم الابتدائية لمتابعة عملية تقديم الأوراق والتيسير على المرشحين.

وأشار "رئيس الوطنية للانتخابات" إلى أن المرشحين التزموا خلال تقديم الطلبات فى اليوم الثانى، بتعليمات الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى ذات السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بقبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ، حيث قررت تجديد القيد لمنظمتين مصريتين ، كما وافقت على قيد 3 منظمات مصرية و8 منظمات ومؤسسات أجنبية جديدة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات ، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية ، وذلك وفق قراراتها السابقة المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الإغلامية والصحفية ، من أجل تسهيل عملية التغطية الإعلامية للانتخابات.

ومن المقرر أن تستمر اللجان فى تلقى طلبات الترشح حتى يوم السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثانية ظهرا، بمقر المحاكم الابتدائية. 

وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس. 

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
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