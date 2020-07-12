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موسى: حماس هي جناح من جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:40 م
احمد موسى
احمد موسى
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أسامة علي

قال الإعلامى أحمد موسى، أن حركة حماس تابعة لجماعة الإخوان الارهابية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المادة الثانية فى ميثاق جماعة حماس، تنص على البيعة والسمع والطاعة الإخوان الارهابية".

وأوضح موسى، أن جماعة حماس مخترقة من قبل المخابرات الإسرائيلية، معقبا:" قادة حماس بيتم اغتيالهم ازاى إلا بالتخابر مع الموساد".

وكان أكد موسى  أن حركة حماس نفت تعاونها مع المخابرات الإسرائيلية اليوم، مضيفا أعلنت داخلية غزة القبض على خلية تديرها المخابرات الإسرائيلية، وتناقلت العديد من وسائل الإعلام الخبر.

وأوضح موسى، أن عز الدين بدر مسئول وحدة الضفادع البشرية لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس هرب يوم 10 يوليو، حسب تويته، لافتا إلى أن جرائد أخرى تناقلت خبر آخر هروب أحد قادة حماس لإسرائيل بوثائق سرية عن الحركة، بسبب تجثثه لصالح اسرائيل لمدة 11 عام.

وتابع موسى، ما هى الشائعات والأكاذيب التى نفتها حركة حماس اليوم،حماس هي من أعلنت يوم 2 يوليو القبض على خلية تعمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وطالب موسى، حركة حماس بإعلان خلال مؤتمر صحفى أن عز الدين بدر مسئول وحدة الضفادع البشرية لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس لم يهرب وبالتالي بذلك تنفى كل ما سبق.

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