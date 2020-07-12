مدير إدارة المواهب بالأهلي: فايلر على تواصل دائم مع قطاع الناشئين.. فيديو

أكد فتحي مبروك ، مدير إدارة المواهب بالنادي الأهلي، وجود تنسيق بينه وبين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، خلال الفترة الماضية.





وقال مبروك فى برنامج "البريمو"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "المدير الفني الأجنبي دائمًا يحب أن يكون فريقه مكتمل ولا يفضل اللاعبين الناشئين ولكن فى الفترة الأخيرة قمنا بالتنسيق مع فايلر ومصطفي شوبير كان نتاج قطاع الناشئين".









وأضاف: "الإعارات التى يقوم بها النادي تعوض جزء كبير جدًا من مصروفات قطاع الناشئين".





وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التي يخضع لها اللاعبون في فترة الإعداد الحالية.





وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.

