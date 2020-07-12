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نقيب المنشدين: لم نتوقع أن يصل بنا الحال لهذه الدرجة بسبب كورونا.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:47 م
محمود التهامي
محمود التهامي
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البهي عمرو
قال الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على الجميع، موضحًا أن الحفلات متوقفة منذ فترة طويلة، وأوضح " من يوم 11-3 لـ اليوم لم اقم بأى حفلة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز، أن الجميع من المنشدين التزموا من نصف شهر مارس حتى اليوم.

وأشار إلى أن الجميع يلتزم بما أمرت به الدولة، ولكن الأشخاص الذى يعملون فى الأنشاد و المجال افنى أكثر من تأثروا بهذه ال.مة الصعبة.

وأوضح أنهم لم يتوقعوا أن تصل الحالة إلى هذا الأمر وأن الجميع توقف بنسبة 100 %، وأكد أن جميع من يعمل فى هذه المجالات يعانون ويطالبون الدولة بالتدخل. 

ولفت إلى أنه اقترح  على مجلس الوزراء، بعمل حفلات على قصور الثقافة بالمحافظات. 

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