نقيب المنشدين: لم نتوقع أن يصل بنا الحال لهذه الدرجة بسبب كورونا.. فيديو

قال الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على الجميع، موضحًا أن الحفلات متوقفة منذ فترة طويلة، وأوضح " من يوم 11-3 لـ اليوم لم اقم بأى حفلة".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز، أن الجميع من المنشدين التزموا من نصف شهر مارس حتى اليوم.





وأشار إلى أن الجميع يلتزم بما أمرت به الدولة، ولكن الأشخاص الذى يعملون فى الأنشاد و المجال افنى أكثر من تأثروا بهذه ال.مة الصعبة.





وأوضح أنهم لم يتوقعوا أن تصل الحالة إلى هذا الأمر وأن الجميع توقف بنسبة 100 %، وأكد أن جميع من يعمل فى هذه المجالات يعانون ويطالبون الدولة بالتدخل.





ولفت إلى أنه اقترح على مجلس الوزراء، بعمل حفلات على قصور الثقافة بالمحافظات.



