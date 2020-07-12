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رياضة

بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أجرى نادي المقاولون العرب، اليوم، الأحد، المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية الشاملة التي يجريها النادي بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

كان نادي المقاولون العرب أجرى الثلاث مسحات الأولى والثانية والثالثة وظهرت سلبية المسحات خلال الفترة الماضية ليخوض الفريق تدريباته بصورة طبيعية.

وتأتي المسحة الرابعة في إطار التنسيق مع اللجنة الطبية والتي تطلب إجراء مسحة كل ٥ أيام خلال فترة الإعداد لاستئناف الدوري الممتاز والمحدد له يوم ٦ أغسطس المقبل بخوض اللقاءات المؤجلة في المسابقة المحلية.
بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا
بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا
بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا
بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا
بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا
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