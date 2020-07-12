بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا

أجرى نادي المقاولون العرب، اليوم، الأحد، المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية الشاملة التي يجريها النادي بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
كان نادي المقاولون العرب أجرى الثلاث مسحات الأولى والثانية والثالثة وظهرت سلبية المسحات خلال الفترة الماضية ليخوض الفريق تدريباته بصورة طبيعية.
وتأتي المسحة الرابعة في إطار التنسيق مع اللجنة الطبية والتي تطلب إجراء مسحة كل ٥ أيام خلال فترة الإعداد لاستئناف الدوري الممتاز والمحدد له يوم ٦ أغسطس المقبل بخوض اللقاءات المؤجلة في المسابقة المحلية.