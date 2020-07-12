موجزالسوشيال الميديا: مواطنة تستغيث برئاسة الوزراء.. محمود الخطيب يتصدر تويتر.. أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس فيلم ٣٠ مارس

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





ورصدت عدسه صدى البلد قيام المواطنين فى المعموره بالاسكندريه بالتجول بالشيشه و الجلوس فى الشارع بها متحدين الحكومه











