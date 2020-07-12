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أخبار البلد

موجزالسوشيال الميديا: مواطنة تستغيث برئاسة الوزراء.. محمود الخطيب يتصدر تويتر.. أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس فيلم ٣٠ مارس

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ورصدت عدسه صدى البلد قيام المواطنين فى المعموره بالاسكندريه بالتجول بالشيشه و الجلوس فى الشارع بها متحدين الحكومه

نشر الفنان احمد الفيشاوى صور جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر فى الصور من كواليس تصوير فيلمه الجديد " ٣٠ مارس".

تصدر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إعلانه الرسمي مقاضاة رئيس نادي الزمالك

نشرت الفنانة اصاله صوره جديده لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".
وظهرت برفقه الميكب ارتيست الخاص بها تشكره على كل اوقاته معها.
شاركت الفنانة رزان مغربي متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت بلوك رياضى و كتبت معلقه :" يجب عليك التمرين بغض النظر عما إذا كان باللون الأسود أو الأبيض".


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