- بطاقة 60 سرير عناية مركزة.. افتتاح أول مستشفى متخصص لعزل الأطفال مصابي كورونا بالشرقية
- وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة التطوير الجامعي
- التعليم العالي: الجامعات مسئولة عن تحديد موعد امتحانات الطلاب الوافدين وفقا لظروف الطيران في دولهم
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، مستشفى العزل الجديد وأول مستشفى عزل متخصص للأطفال بالمستشفيات الجامعية بعد تجهيزهما لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد –19.
وخلال الإفتتاح ، استمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشرح تفصيلي من رئيس الجامعة عن استعدادات مستشفى العزل الجديد ومستشفي عزل الأطفال وتجهيزهما لإستقبال الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا ،حيث أشاد بالمجهودات المبذولة من مستشفيات جامعة الزقازيق للمساهمة في مواجهة تداعيات إنتشار الفيروس من خلال إستغلال جميع الإمكانيات والخبرات الطبية المتاحة منذ بدء الأزمة حتي الأن
ومن جانبه، استعرض رئيس الجامعة تجهيزات مستشفي العزل الجديد والمكون من 6 أدوار ،ويضم عدد 280 سرير منها 60 سرير عناية مركزة ،بالإضافة إلى توفير 30 جهاز تنفس صناعي ،و4 غرف عمليات مجهزة لحالات كورونا ،كما تم تجهيز المستشفى بكافة الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مصابي كورونا من أجهزة أشعة عادية وأشعة موجات صوتية ،وأشعة إيكو القلب متنقلة ،وجهاز قسطرة للقلب مخصص لحالات كورونا ،وجهاز أشعة مقطعية متطور،بالإضافة إلى ماكينة غسيل كلوي صناعي مزودة بمحطة مياه متحركة للغسيل الكلوي لحالات الكورونا.
أوضح "شعلان" أنه تم تجهيز أول مستشفى متخصص لعزل حالات الأطفال إيجابي الإصابة بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم طبقًا لأحدث بروتكولات العلاج الموصي بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية،حيث يضم المستشفى عدد 13 سرير عناية مركزة للأطفال وحضانات لإستقبال الأطفال حديثي الولادة من أمهات مصابات بكورونا، فضلًا عن توفير أطقم طبية متخصصة وكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم رعاية طبية متكاملة للأطفال مصابي كورونا.
أكد رئيس الجامعة أنه تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا ، تم وضع خطة ورفع حالة الإستعدادات القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية بالمستشفيات الجامعية ، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات الجامعية (مستشفى الباطنة بأجر، المستشفى الإقتصادي، مستشفى القلب والصدر) للمساهمة في مواجهة تداعيات الأزمة وذلك في إطار الشعور بالمسئولية المجتمعية والدور الوطني للجامعة إلي جانب الدور التعليمي والبحثي المتميز لها .
أشاررئيس الجامعة أنه تم فحص عدد 6731 حالة بالمستشفيات الجامعية منذ بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد حتى الأن ،بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمن يثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس سواء داخل مستشفيات العزل او من خلال متابعة الحالات بالعزل المنزلي ، لافتًا إلى أنه تم تعافي عدد 244 حالة وخروجهم بعد تلقى العلاج اللازم لهم.
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة لمناقشة خطة تطوير فرع جامعة السويس بمدينة طور سيناء وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والدكتور أنور محمود إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.
ناقش المحافظ مع وزير التعليم العالي خطة استكمال إنشاء كليات جديدة في فرع جامعة السويس بمدينة طور سيناء في مجال العلوم والتجارة حيث تشمل حاليًا كليتي التربية والأداب.
ووافق الوزير على خطة التوسع بفرع جامعة السويس لحين انفصالها إلى جامعة جنوب سيناء بعد الانتهاء من إنشاء البنية التحتية وقاعات المحاضرات والمقر الإداري الخاص بها.
تطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية والأكاديمية بجامعة الملك سلمان استعدادًا لبدء الدراسة في العام المقبل، وتم التنسيق لزيارة وزير التعليم العالي لتفقد أعمال التنفيذ بأفرع الجامعة.
وتحظى محافظة جنوب سيناء بجامعتين متكاملتين على أرضها في المستقبل القريب لخدمة المجتمع وتحقيق الجودة والتميز والارتقاء وتكونا محفزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تواصل بين وزارة التعليم العالي والمستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بالسفارات ليطمئنوا على حالة الطلاب وإزالة العقبات أمام جميع الوافدين.
واشارت " في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن وزارة التعليم العالي تتابع مع المستشارين وضع الطلاب الوافدين وخاصة بعد تعليق رحلات الطيران خاصة، حيث كان من بينهم من يريد السفر والعودة إلى أسرهم واوطانهم، مؤكدة أنه يتم احتضان الطلاب وتوفير كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية، مشيرة إلى أنه وفقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات سيتم تحديد موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية الذين هم خارج مصر بعد فتح خطوط الطيران في دولهم.
اوضحت أنه يوجد تنسيق أيضا مع رؤساء الجامعات، ومنسقين مكاتب طلاب رعاية الوافدين في الجامعات حتى لا يشعرون بغربة كما أن أسرهم تقلق عليهم لذا تشارك الإدارة مع السفارات في توفير كل ما يخص الاحتياطات الواجبة من أجل الحفاظ عليهم والوقاية من كورونا.
كانت قد اعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لجميع الخدمات التي قد يحتاجها الطالب الوافد في مصر وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لتقديم الخدمة بشكل مميز، موضحة أن وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عنها.
وأضافت " كمال " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن كل خطاب الإدارة في الاستقطاب للطلاب الوافدين أصبح يعتمد على دراسات عالمية فهناك خطط استراتيجية للعمل ، موضحة نحن في ظل أزمة كورونا ليس لدينا طموح بزيادة الإعداد لذلك لجأنا إلى التسويق الإلكتروني كما أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها.