مستشار الوزراء: الدولة مصممة على القضاء على وصمة العشوائيات

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ، إن الدولة مصممة على القضاء على وصمة العشوائيات، مضيفا أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة "الأسمرات 3"، يوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.





وأضاف " يونس "، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن المتبقي في ملف العشوائيات هو القليل، مستدركا أنه :"النهاردة يوم الطبطبة على المواطن".





وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه أصبح هناك ثقة بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى أن الدولة لم تبخل على مواطنيها حتى تم انفق 61 مليار جنيه على مشروعات الإسكان.







