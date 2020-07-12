اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة ستنفذ وفقا لقانون الرياضة

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن انتخابات اتحاد الكرة ستقام تنفيذا لقانون الرياضة.





وأضاف هشام حطب في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه يجب اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة قبل إجراء الانتخابات.





وأوضح أنه يجب انتهاء من تصنيف الهيئات التابعة لاتحاد الكرة قبل عقد عمومية اللائحة.





وتابع "اللوائح تفرض على اتحاد الكرة وباقي الاتحادات الانتهاء من تصنيف الهيئات قبل إجراء الانتخابات".





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وأكد هشام حطب، أن اختيار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري يتم على أساس نسبة المشاركة في النشاط.





وأتم "الموسم الحالي لم ينتهِ حتى الآن فكيف يتم تصنيف الهيئات؟"، مشيرا إلى أحقية 95 ناديا في المشاركة في الجمعية العمومية ومناقشة اللائحة الجديدة.