أهم الأخبار.. السودان يوقع اتفاقية مع إثيوبيا .. تراجع كبير في أعداد المصابين بكورونا .. 4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





لليوم الرابع تراجع كبير.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بـ كورونا.. و89 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 543 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.





السودان: اتفاقية مع إثيوبيا للحصول على 3 آلاف ميجاوات من سد النهضة

كشف وزير الطاقة السوداني عن اتفاقية بين السودان وإثيوبيا للحصول على كهرباء من سد النهضة، بنحو 3 آلاف ميجاوات.





مصر للطيران: إجراء تحليل PCR لـ كورونا شرط السفر إلى دولة الإمارات

أكدت مصر للطيران، أن العملاء الراغبين في السفر إلى مدينة دبي اعتبارًا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، عليهم ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مطار دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.





النائب العام: حجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرها ومضاهاة بصمته الوراثية لإثبات نسب البنت

أمر «النائب العام» بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.





مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

أعربت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن غضبها من الإهانات التي تعرضها لها والدها من خلال فيديو مسرب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وفاة رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بسبب كورونا

لفظت الدكتورة سلوى فرحات، استشاري الحميات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية المركزى بالدقهلية ، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا؛ لتصبح من شهداء الجيش الأبيض.





4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا وفقا لمشروع قانون المرور الجديد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يتم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر إلا بالغاز الطبيعي؛ للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.



