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أخبار العالم

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في العراق

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:46 م
مقتل جندي تركي شمالي
مقتل جندي تركي شمالي العراق
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قسم الخارجي
أعلنت تركيا مقتل جندي من قواتها شمالي العراق خلال الاشتباكات هناك، حسبما أكدت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجندي التركي توفي بعد نقله للمستشفى، جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة بمنطقة العملية شمالي العراق

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وزعمت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، في اشتباكات بمنطقة عملية "مخلب النمر"، التي أطلقتها أنقرة لاستهداف الأكراد شمال العراق.

وتواصل تركيا انتهاك سيادة العراق بإرسال قوات عسكرية إلى هناك، بحجة العملية العسكرية والاشتباك مع مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

وكان العراق استدعى السفير التركي لدى بغداد مرتين ليسلمه رسالة احتجاج، إلا أن أنقرة تواصل استفزازها وتنفيذ الغارات داخل الأراضي العراقية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن التدخلات التركية الأخيرة شكلت اعتداءً على سيادة وأمن العراق. 
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