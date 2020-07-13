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بين الناس

استمرار انقطاع مياه الشرب.. شكوى سكان شارع أم الدهب بالمنصورة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن إسماعيل محمد إسماعيل هلال ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه المستمر .

ويقول فى شكواه : نعانى من انقطاع المياه بمساكن التعاونيات عمارة رقم 47 شارع أم الدهب المجزر الآلى بالمنصورة، بشكل يومى من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساء، مما يؤدي إلى معاناة الأهالي في الحصول على المياه لقضاء احتياجاتهم المنزلية.
التواصل مع القارئ 01224504940     أو  01550099542

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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