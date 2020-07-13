اقتصادية النواب: البرنامج الاقتصادي المصري أدى إلى تحقيق التنمية المستدامة

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع التقارير العالمية والاقتصادية أكدت على نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.
واكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا عندما ظهر عطل النظام الاقتصادى الناجح فى جميع الدول وأثر على البرنامج الاقتصادى المصرى، لافتا الى أن من ضمن الانجازات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية تنمية الصحة والتعليم والمبادرات الرئاسية التي أدت إلى التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن البرنامج الاقتصادى الذي تسير به الدولة أدى الى موقف تحسن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا الى أن العلاقات التي قام بتعزيزها الرئيس السيسى مع الدول الصديقة أدت التعاون الاقتصادي ومحاربة الإرهاب وغيرها من الجهود.
وكان ذلك بعد أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.