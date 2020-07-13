محمد الباز: الرئيس السيسي عينه دائمًا على المستقبل

قال الإعلامي محمد الباز، إن ما شاهده اليوم فى مشروع الأسمرات 3 ، يجعل الجميع فى حالة من الفرح والسعادة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل لا يعيش في التاريخ ولا يشهد الحاضر فقط، لكن عينه دائمًا تكون على المستقبل.





وأضاف محمد الباز خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الرئيس وجه اليوم بالنظر إلى المواقف ذات المساحات الكبيرة واستبدالها بجراجات تحت الأرض، وكذلك بتطوير مدينة سانت كاترين، ومواجهة المبانى المخالفة.



