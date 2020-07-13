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توك شو

محمد الباز: الرئيس السيسي عينه دائمًا على المستقبل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي محمد الباز، إن ما شاهده اليوم فى مشروع الأسمرات 3، يجعل الجميع فى حالة من الفرح والسعادة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل لا يعيش في التاريخ ولا يشهد الحاضر فقط، لكن عينه دائمًا تكون على المستقبل.

وأضاف محمد الباز خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الرئيس وجه اليوم بالنظر إلى المواقف ذات المساحات الكبيرة واستبدالها بجراجات تحت الأرض، وكذلك بتطوير مدينة سانت كاترين، ومواجهة المبانى المخالفة.

وتابع محمد الباز: "افرحوا باللي بيحصل في البلد من مشروعات وإنجازات، وصدقوها، وادعموها، ودافعوا عنه هى دي الوسيلة للدفاع عن هذا البلد، من خلال دعم الإنجازات والدفاع عنها، وعدم الاكتفاء بمشاهدة الإنجازات فقط".
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