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مصر تتقدم 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020.. برلمانيون: حكمة القيادة السياسية السبب.. ويؤكدون: المنظمات العالمية شهدت على نجاح البرنامج الاقتصادى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:32 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
  • اقتصادية النواب: البرنامج الاقتصادي المصري أدى إلى تحقيق التنمية المستدامة
  • برلمانية: الدولة قامت بجهود كبيرة أدت الى توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة
  • بعد احتلال مصر المركز الـ9.. برلماني يوضح جهود الدولة في التنمية المستدامة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة. 


وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة وضعنا محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتنا الوطنية، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من قبل، وتجسد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي نعمل على تحقيقها في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، سعيًا لتحقيق طموحات المواطن المصري.

وحول هذا الامر، أستطلع موقع صدى البلد، اراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا أن ذكاء القيادة السياسية منذ توليها قيادة البلاد ادت الى ارتفاع تصنيف مصر عالميا، مما ادى الى تقديم اشادة من جانب المنظمات العالمية تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل جديدة ادت الى انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير.


أشادت مني جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بجهود الدولة وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية الجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.


وقالت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، إن جهود الدولة خلال الفترة الماضية أدت إلى انخفاض معدلات البطالة، وخير دليل ما شهدته الدولة برجوع المصريين من ليبيا بتوفير فرص عمل جادة لهم فى العاصمة الادارية وغيرها، لافتة الى أن عدد ضخم من المشروعات القومية التى تم افتتاحها خلال السنوات الماضية وهذه المشاريع وفرت وظائف عديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن لجنة الإدارة المحلية قامت بجولات عديدة فى جميع المحافظات لمتابعة المشروعات التنمية التى تمت مثل بشاير الخير وحياة كريمة وغيرها من مبادرات الرئيس السيسى.

ومن جانبه، قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع التقارير العالمية والاقتصادية أكدت على نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.

واكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا عندما ظهر عطل النظام الاقتصادى الناجح فى جميع الدول وأثر على البرنامج الاقتصادى المصرى، لافتا الى أن من ضمن الانجازات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية تنمية الصحة والتعليم والمبادرات الرئاسية التي أدت إلى التنمية المستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن البرنامج الاقتصادى الذي تسير به الدولة أدى الى موقف تحسن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا الى أن العلاقات التي قام بتعزيزها الرئيس السيسى مع الدول الصديقة أدت التعاون الاقتصادي ومحاربة الإرهاب وغيرها من الجهود.

كما، أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية الجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن السنوات الماضية شهدت جهود جبارة في مجال الصحة من خلال إنشاء مستشفيات وبرامج ومبادرات عديدة بشأن القضاء على فيروس سي والكشف المبكر والضغط والسكر فضلا عن الجهود التي الجهود التى تمت فى المنظومة التعليمية من خلال إنشاء مدارس وطرق وكباري ومحطات طاقة نظيفة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الدولة قامت أيضا بإنشاء محطات طاقة كهربائية، إضافة الى إنشاء العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ودمياط وغيرها من المدن، مؤكدًا أن كل هذه الجهود رفعت تصنيف مصر عالميا.
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