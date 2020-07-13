وزيرة التخطيط تكشف الهدف من مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، هدفها المواطن المصري، مؤكدًأ أن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة فى السلع والخدمات.





وأضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي محمد الباز، أن المبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%.





وأوضحت أنه تم التحدث فى زيادة فى الاستثمارات تصل لـ 70 التى تمس المواطن بشكل مباشر، و الدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن المصري.





وتابعت أن هناك 300 % فى الاستثمارات الخاصة بـ قطاع الاتصالات وكشفت مصر لديها قطاعات مرنة تستطيع التكيف مع الأزمات، مؤكدة أن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال الجائحة التي يمر بها العالم.





وأفادت بأن الوزارة عقدت اتفاقًا مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن.



