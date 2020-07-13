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سيارات

سيارات Jeep تفوز بجائزة OFF ROAD للعام 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
استطاعت موديلات  jeep مرة أخرى على الجوائز المرموقة  من مجلة OFROAD  الألمانية المتخصصة وفق اختيارات القراء.

وحصلت العلامة على 5 أوسمة شرف في الجوائز بعد أن طلب من القراء اختيار أفضل سيارات الدفع الرباعي وسيارات الـSUV.

والجائزة الكبرى كانت من نصيب سيارة ديب رينجيد التي توجد " أفضل سيارة SUV  مدمجة ( الفئة D) للعام السادس على التوالي متخطية 19 طراز أخر للاحتفاظ باللقب  وبذلك تتوج رينيجيد على ريادتها لتلك الفئة من سيارات SUV جنبا إلى جنب مع تصميم جيب المميز.

وفي نفس الوقت تم تصنيف سيارة جيب جراند شيروكي الرائدة كأفضل سيارة فاخرة على الطرق الوعرة وكانت المرتبة الثانية بشكل عام في فئة السيارات الفاخرة.

كما حققت رانجلر المرتبة الثانية في سيارات الطرق الوعرة من الفئة A حيث حصلت على 28.4 % من أصوات القراء  وذلك بفارق 0.6 % فقط عن المركز الاول ومتقدمة عن المركز الثالث بفارق 15.1% أما قبل وقت طويل من ظهورها الاول في السوق الأوروبية احتلت سيارة جيب جلادياتور الجديدة كليا المرتبة الثانية بين سيارات البيك آب C.




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