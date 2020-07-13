أبوالخير: أبوريدة وحسن فريد الأنسب لقيادة اتحاد الكرة.. وشوبير رئيسًا لرابطة الأندية المحترفة

كشف الناقد الرياضي محمد أبو الخير مدير تحرير الأهرام، ومدير راديو "أون سبورت FM" عن الأفضل لقيادة الكرة المصرية في الفترة المقبلة.





وقال "أبوالخير" في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: " الأفضل لقيادة الكرة المصرية من وجهة نظري المهندس هاني أبوريدة رئيسًا للجبلاية ومعه الكابتن حسن فريد في منصب النائب، ويجب أن يستعين بقائمة تضم 20 % من الوجوه الجديدة معهم، على أن يتولى الكابتن أحمد شوبير منصب رئيس رابطة الأندية المحترفة".









وأكد أنه بهذا التشكيل الذي طرحه يمكن الاستفادة من 3 شخصيات مهمة للغاية في قيادة الكرة المصرية بالمرحلة المقبلة.





وتابع تصريحاته:" لا أتوقع ترشح الثلاثي هاني أبوريدة وحسن فريد وأحمد شوبير على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، متوقعا ترشح اثنين منهما فقط على منصب رئيس الجبلاية.





وقال الناقد الرياضي محمد أبو الخير مدير تحرير الأهرام ،أن الكثيرين يوافقون على الابقاء على بند الـ8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة، للرغبة في تجديد الكوادر والأشخاص بشكل مستمر، وأن يكون بشكل تصاعدي للاستفادة من الخبرات في المناصب المختلفة.





وأضاف: " أؤيد تطبيق بند الـ8 سنوات "تصاعديا" في لائحة اتحاد الكرة بمعني أن يطبق على المنصب فقط، وأن يحق مثلا العضو لـ"دورتين" أن يترشح لمنصب النائب أو الرئيس، أعتقد أن ذلك الأمر في صالح الجميع من أجل تكوين كوادر مستقبلية قادرين على قيادة منظومة كرة القدم".









من ناحية أخري، يري الناقد الرياضي محمد أبوالخير" أنه لا يجب أن يكون اختيار نائب رئيس اتحاد الكرة داخل مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الأفضل والأصح من وجهة نظره أن يكون اختيار النائب عن طريق الجمعية العمومية للجبلاية لأن هذا حقهم.





وتابع: " القائمة الواحدة الأفضل استقرارًا من وجهة نظري، حيث تضمن الانسجام والتوافق بين أعضاء المجلس".