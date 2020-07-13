مدحت المليجي: الكاميرون لم تعتذر عن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال مدحت المليجي، سفير مصر لدى الكاميرون، إن الاتحاد الكاميروني لم يعتذر رسميا عن عدم استضافة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف مدحت المليجي، في مداخلة هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن الاتحاد الكاميروني سيقرر الموقف النهائي بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام المقبلة.





ويعقد الاتحاد الدوري لكرة القدم " كاف"، اجتماعًا عاجلًا الأسبوع المقبل، لمناقشة بعض الأمور الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وسيناقش الكاف في اجتماعه البلد المستضيف ما تبقى من مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد طلب السلطات الكاميرونية تأجيل مباريات البطولة بسبب الأمطار الموسمية في البلاد.



