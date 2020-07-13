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حوادث

تفاصيل 10 ساعات لعملية إطفاء حريق سوق توشكى.. وماس كهربائي سبب الشرارة الأولى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:54 ص
حريق سوق توشكى
حريق سوق توشكى
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كتب محمد صبرى
بعد 10 ساعات من الجهود المضنية المتواصلة، نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على حريق التهم سوق توشكى التجارى فى حلوان.

وتبين من المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا السبب فى الشرارة الأولى لنشوب النيران التى التهمت محتويات السوق بالكامل، وتم تدمير كافة المحلات والأكشاك به والبضائع.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق كبير داخل سوق توشكى بجوار مترو أنفاق حلوان.

وعلى الفور تم توجيه ١٥ سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران دمرت كافة المحلات التجارية والأكشاك دون إصابات.

وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي.

وبذل رجال الحماية المدنية جهودا مضنية لمحاصرة كرات اللهب سريعا والتى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات هائلة من المواد سريعة الاشتعال والانتهاء من عمليات التبريد.

ونجحت القوات فى محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لموقف سرفيس مجاور للسوق، وتم تحرير محضر وكلفت النيابة المعمل الجنائى بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ لحصر التلفيات والخسائر، وإعداد تقرير مفصل حول سبب الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
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