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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان شارع الظاهر بـ الوايلي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن مروان صلاح محمود ، من سكان شارع الظاهر تابع لحى الوايلى محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والتي تسبب الذعر للاهالى وخاصة الأطفال.


وقال فى رسالته:  الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان مما اضطرنا للامتناع من الخروج إلى الشارع بعد الغروب بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا نباحها المستمر طوال الليل.


وناشد القارئ المسئولين القضاء على الكلاب الضالة والتى تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي على مدار اليوم والازعاج ليلا خاصة الأطفال


التواصل مع القارئ رقم الهاتف 01005777636.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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