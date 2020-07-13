الرعاية الصحية: جميع المواطنين ببورسعيد يحصلون على خدمات متكافئة

قال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن خدمة التأمين الصحى الشامل مر على هذا المشروع الطبي الأهم فى مصر عام.





وأضاف أحمد السبكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن الدولة المصرية تعمل على توفير كل شئ للمواطن المصري.





وأشار أحمد السبكى إلى أن هناك ثلاث هيئات فى محافظة بور سعيد ومن الممكن أن يتم تنفيذها فى أى محافظة أخرى، و هي : " هيئة مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية بشكل موحد، وهيئة لتمويل الخدمات وهيئة مسئولة عن المراقبة".





وأوضح أحمد السبكى أن هناك آثر إيجابي على تطبيق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن الجميع يعالج بنظام التأمين الصحي.



