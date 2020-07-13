عايدة رياض: محمود رضا أسطورة الفن الشعبي فهو فنان محارب ومكافح

قالت الفنانة عايدة رياض أن الراحل محمود رضا كان أسطورة الفن الشعبي في العالم العربي والعالم أجمع مشيرة إلى أن كل من عمل في مجال الفنون الشعبية تعلم منه فهو الأستاذ.





وأكملت في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "محمود رضا فنان محارب وله هدف وانشأ مؤسسة قوامها الاستاذ علي رضا والفنانة فريدة فهمي والفنان والمايسترو العالمي علي إسماعيل".





وأشارت إلى أن الراحل هو من علم كل الاجيال اصول الفن الشعبي " واصفة إياه بالمكافح قائلة: "كافح لوحده في مؤسسة أسسها بالحب، وكان شغوف بالفن المصري وعندما سافر للخارج ووجد كل الفنون الشعبية للدول معروضة في المحافل الدولية زعل وقال إزاي مصر مايبقاش ليها فن شعبي نحو العالمية ومن وقتها كافح وقرر يعمل ده واسس فرقته وجاب محافظات مصر بأكملها لتعلم العادات والتقاليد واستقاء رقصاته وفنه منها".





ولفتت إلى أن أعضاء فرقة رضا كمانوا لديهم مهن وتعليم في مجالات أخرى فمنهم المهندس وغيره ولكن أحبوا الرقص ولذلك نجحوا وحققوا فن راقي ومحترم بما أحدث نهضة فنية".





وأوضحت أن ثلاثي محمود رضا وشقيقه الاكبر علي رضا والمايستروا الكبير علي إسماعيل سبب هذه النهضة بالاضافة إلى الكبير ثروت عكاشة وزير الثقافة السابق حتى إكتملت ملامح الفن المصري كاشفة أن فرقة رضا لم تكن مجرد مهنة بل رسالة ورؤية وجراءة.

وتابعت رياض: "عندما قالت لي المدرسة وقتها إنتي شاطرة قالت لي عندنا الفرقة القومية للفنون الشعبية ومكنتش اعرف عنها حاجة ولما سالتها يعني ايه فرقة شعبية ؟ قالت ياعايدة إنتي شفتي فيلم إجازة نص السنة ؟ قلتلها طبعًا ده حياتي ده حتى وأنا في البيت بمثل دور فريدة فهمي وأخويا الاكبر مني بيقوم بدور محمود رضا".



