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رياضة

طارق مصطفى: مقتنع بقدرات أحمد حسن كوكا.. والآن أصبح هناك بديلا لعبدالله السعيد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر عن اقتناع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقدرات أحمد حسن كوكا المحترف في اليونان مؤكدا انه إقترح على البدري توظيفه بشكل مختلف عن كوبر.

وقال مصطفى خلال حديثه لبرنامج "جمهور التالتة": "أنا شخصيا مقتنع جدا بأحمد حسن كوكا لأن اللاعب الهداف عملة نادرة، مع هيكتور كوبر كان رأس الحربة يعود لوسط الملعب ولأن كوكا ليس لاعبا سريعا لن تجده في منطقة الجزاء وهذا ما قلته للبدري".

وأكمل "كوكا يتألق في كل فريق يذهب إليه في أوروبا، لا يمكن أن يكون لاعبا سيئا".

وشدد: "لم نناقش مع البدري مستقبل عمرو وردة معنا، فنيا هو لاعب جيد لكن في المنتخب يجب أن تعي لأمور كثيرة. أما كهربا فهو لاعب جيد وكان في حساباتنا لكن إذا خرج أي لاعب عن النص لن يكون ضمن المنتخب".

وكشف: "لو استطعنا الحصول على أجندة دولية في شهر أكتوبر ولعب مباراة ودية سيكون أمرا رائعا. نعمل على ذلك".

وأوضح: "تحدثنا في نقطة اللاعب هيثم حسن لكن لم نناقشها كثيرا، لم يصل الأمر لإمكانية استدعائه لأننا لم نراه على الطبيعة من الأساس".

وأردف: "سابقا لم يكن هناك بديل لعبد الله السعيد، وفي المستقبل قد يظهر لاعبين ينافسون على مكانه".

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