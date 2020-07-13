بعد ظهوره على كورنيش النيل.. الجمهور لـ علي ربيع: منور يا نجم

شارك الفنان علي ربيع جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر علي ربيع بالصورة من أمام كورنيش النيل وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منور يانجم" و "نجم النجوم" و "قمررر والله" و "احلى ربيع في الدنيا ".







وشارك على ربيع مؤخرا في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





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وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني القبل الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.





وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.