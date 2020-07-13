مبيعات المركبات التجارية في الصين تشهد زيادة في يونيو

سجل إنتاج ومبيعات المركبات التجارية نموا قويا في الصين خلال شهر يونيو، بالتزامن مع تواصل تعافي سوق السيارات، حسبما أوضحت أحدث البيانات الخاصة بصناعة السيارات.





وقال اتحاد مصنعي السيارات الصيني إن إنتاج المركبات التجارية بلغ الشهر الماضي 527 ألف وحدة، بارتفاع نسبته 77.9 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغت المبيعات 536 ألف وحدة، بارتفاع نسبته 63.1 بالمئة عن العام الماضي.





وأضاف الاتحاد أن سوق السيارات الصينية حافظت على تعافٍ قوي خلال الشهر الماضي، حيث واصلت الإجراءات التي اتخذت من أجل تعزيز استهلاك السيارات، دورها في تحفيز السوق.