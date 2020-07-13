AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مبيعات المركبات التجارية في الصين تشهد زيادة في يونيو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:02 ص
مبيعات المركبات التجارية
مبيعات المركبات التجارية في الصين
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجل إنتاج ومبيعات المركبات التجارية نموا قويا في الصين خلال شهر يونيو، بالتزامن مع تواصل تعافي سوق السيارات، حسبما أوضحت أحدث البيانات الخاصة بصناعة السيارات.

وقال اتحاد مصنعي السيارات الصيني إن إنتاج المركبات التجارية بلغ الشهر الماضي 527 ألف وحدة، بارتفاع نسبته 77.9 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغت المبيعات 536 ألف وحدة، بارتفاع نسبته 63.1 بالمئة عن العام الماضي.

وأضاف الاتحاد أن سوق السيارات الصينية حافظت على تعافٍ قوي خلال الشهر الماضي، حيث واصلت الإجراءات التي اتخذت من أجل تعزيز استهلاك السيارات، دورها في تحفيز السوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافى مبيعات السيارات فى الصين للمرة الأولى بعد أزمة كورونا

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 15% في مايو

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 15% في مايو 2020

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 14%

ترشيحاتنا

رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

أجلس معه كثيرا ولم يتكلم بإساءة مطلقا عن الأهلي.. مذيع برنامج «زملكاوي» مدافعا عن مرتضى منصور

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

مرتضى منصور لـ الخطيب: اتصل بي وقت الأزمات بدلا من إشعال الفتنة

بعد 10 سنوات.. نهاية رحلة أوكا وأورتيجا مع ظهور نجوم جدد للمهرجانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق