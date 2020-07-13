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رياضة

دونجا يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده.. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:00 ص
دونجا وعبد الله السعيد
دونجا وعبد الله السعيد
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مصطفى كرم

هنأ نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز صديقة بالفريق عبد الله السعيد بعيد ميلاده.


ونشر دونجا عبر حسابه بـ إنستجرام صورة له مع عبد الله السعيد وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي".


وكشف دونجا، لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له في الموسم المقبل.


كما أبدى دونجا، مرونة كبيرة مع مسئولي الزمالك بالحصول على قيمة مالية أقل مما كان يتقاضاها مع بيراميدز.


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يذكر أن الزمالك حصل على توقيع دونجا وأنهى كافة المفاوضات مع اللاعب، على أن يتبقى حسم الصفقة بشكل رسمي مع بيراميدز.

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