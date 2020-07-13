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منوعات

أخطر من كورونا.. مسؤولون صينيون يحذرون من مرض غير معروف

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
سلسلة لا متناهية من الأمراض والفيروسات التي تظهر هذه الأيام وتحديدًا من الصين، فقد حذر مسؤولون صينيون من مرض التهاب رئوي غير معروف، واعتبرته مرض القاتل يرتفع  معدل وفياته عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الذي ينتشر في بلد آسيوي.

فقد شهدت المناطق في كازاخستان ارتفاع كبير في حالات المرض منذ منتصف يونيو، وقالت وزارة الصحة في البلاد إنها سجلت أكثر من 32000 حالة إصابة بنوع من الالتهاب الرئوي غير معروف سابقًا بين 29 يونيو و 5 يوليو مع 451 حالة وفاة.
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وقالت السفارة الصينية في كازاخستان إن البلاد شهدت 1777 حالة وفاة في النصف الأول من العام ، بعضهم من الصينيين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ووصفوا المرض بأنه التهاب رئوي غير معروف ، وفي تحذير للمواطنين الصينيين في كازاخستان ، قال مسؤولو السفارة: "إن معدل الوفيات بهذا المرض أعلى بكثير من فيروس كورونا المستجد". 

فيما تجري إدارات الصحة في البلاد بحثًا مقارنًا حول فيروس الالتهاب الرئوي ، لكنها لم تحدد بعد الفيروس، وقد تم حث المواطنين الصينيين على حماية أنفسهم بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع كوفيد -19. 

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