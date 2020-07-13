تعرف على السيارة التي يتنافس عليها نجوم هوليوود

يسعى المشاهير دائما من نجوم الفن والرياضة إلى إمتلاك أفخم السيارات كما يسعون بصفة دائمة إلى نشر صورة سياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولكن نتحدث في هذا التقرير عن سيارة واحدة اجتمع عليها العديد من مشاهير العالم وهي من طراز تشارج الكلاسيكي موديل 1969 من انتاج الشركة الامريمية العريقة لصناعة السيارات دودج.



كانت بداية ظهور هذه السيارة منذ أعوام مع نجمة هوليود ديمي مور التي قررت شراء طراز دودج تشارجر موديل 1969 لتكون هدية لزوجه السابق بروس ويلز وبعد فترة من امتلاك هذا الطراز النادر عرض على بروس يسع هذه السيارة من بعض المشاهير.



أما في عام 2008 جلس المغني الإنجليزي الشهير جاي كاي مع بروس ويلز وعرض عليه شراء هذه السيارة النادرة وواق بروس على إتمام البيع.



ولكنه في وقت لاحق وبعد مشاهدته داخل السيارة، أكد على حقيقة إتمام عملية البيع، وأنها نفس السيارة التي ظهرت في أحداث فيلم "بوليت"، وأوضح أنه في عام 2014 قام بإنفاق حوالي 34 ألف دولار أمريكي من أجل صيانة السيارة لتستمر في الاحتفاظ بأصالتها.



