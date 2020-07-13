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سيارات

من الذهب الروسي.. ما لا تعرفه عن سيارة بوتين المفضلة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما خلال تنقلاته على سيارة من طراز أوروس ليموزين المصفحة الروسية والتي تحمل العديد من الأسرار.

بالنسبة لشركة أوروس فهو اختصار لكلمة الذهب الروسي وهي من قدمت لبوتين السيارة التي استقلها  يوم توليه مقاليد حكم روسيا للمرة الرابعة في عام 2018.

تتميز هذه السيارة المصفحة بمحرك هجين v8 بقوة 600 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات والتي يمكنها السير على سرعة قصوى تصل إلي 160 كيلو متر في الساعة.

أما السيارة فتتمتع بالكثير من المميزات الداخلية ويمكن للرئيس الروسي أن يفصل نفسه تمام عن المقصورة الأمامية عن طريق حاجز يستطيع من خلاله استبداله بشاشة يرى من خلالها الطريق.

كما ثبتت الشركة الروسية في الجدرات الجانبية للمقصورة الداخلية لسيارة بوتين عدة شاشات يمكنه من خلالها رؤية ما يحدث على جانبي الطريق حتى في حالة إغلاق ستائر وزجاج السيارة وذلك للحفاظ على أمنه وسلامته بأفضل صورة ممكنة مع توفير رؤية داخلية شاملة في الوقت ذاته لما يحدث في الخارج.


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