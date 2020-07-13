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رياضة

ملخص مباراة نابولي وميلان 2-2 وتألق إبراهيموفيتش.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت مباراة نابولي و إي سي ميلان بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المواجهة التي تجمعهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم إيس سي ميلان في المباراة عن طريق هيرنانديز في الدقيقة 20 بعد هجمة مميزة للروسونيري وصلت فيها الكرة لأنتي ريبيتش داخل منطقة الجزاء ليُهديها لهيرنانديز الذي سددها بيسراه بشكلٍ رائع في مرمى أوسبينا.

وتعادل نابولي من ركلة حرة على يمين منطقة جزاء ميلان، نفذها لورينزو إنسيني بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة حيث تحولت بشكل مباشر تجاه مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما الذي أخطأ الكرة بشكل غريب لترتد من بين قفازاته وتجد متابعة لجيوفاني دي لورينزو بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك الخالية  في الدقيق 35.

ورفع فريق نابولي رصيده بعد هذا التعادل الى 52 نقطة في المركز السادس في سلم الترتيب، بينما رفع فريق ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.

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