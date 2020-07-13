كريم فهمي يوجه رسالة لـ تريزيجيه بعد تألقه أمام كريستال بالاس أمس

علق الفنان كريم فهمي على تألق المصري محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي مع فريقه امس امام كريستال بالاس في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ونشر كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل تريزيجيه ساجدا بعد احرازة احد أهدافه وعلق قائلا " عالمي والله".

وفاز فريق أستون فيلا الإنجليزي في مباراته أمام فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

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وسجل تريزيجيه هدفين في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.