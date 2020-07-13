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فن

ريم البارودي توجه رسالة لـ متابعيها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:43 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ريم البارودي على الصورة قائلة " العاطفة هي اوكسجين الروح".

يذكر أن ريم البارود حققت  نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

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وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءًا بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.

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