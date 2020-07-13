موجز السوشيال ميديا.. تريزيجيه يحتفل بتألقه أمام كريستال بالاس .. جون سينا يساند إميتاب باتشان ونجله بعد إصابتهما بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تريزيجيه يحتفل بتألقه أمام كريستال بالاس وإحرازه هدفي اللقاء

احتفل محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي بقيادة فريقة للفوز على كريستال بالاس في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.







جون سينا يساند إميتاب باتشان ونجله بعد إصابتهما بفيروس كورونا

ساند المصارع العالمي جون سينا، الممثل الهندي اميتاب باتشان ونجله أبهيشيك باتشان بعد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد.







دونجا يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز صديقة بالفريق عبد الله السعيد بعيد ميلاده ال 35







سمية الخشاب تطالب بعمل مسلسلات درامية تخدم المجتمع

طالبت الفنانة سمية الخشاب صناع الدراما المصرية بالاتجاه نحو المسلسلات التي تخدم المجتمع وتعزز من قيمه.