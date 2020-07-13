أخبار العلوم والتكنولوجيا..آيفون 12 سيكون أغلي لهذه الأسباب..إزاى تنقل الشات القديم على واتسآب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي.
بعدما نجحت شركة آبل الأمريكية فى تثبيت سعر لهاتفها المتوسط منذ طرح إصداري iphone XR و iphone 11، توقع الكثيرون من محبي العلامة الفاخرة أن يكون نفس السعر لإصدار iphone 12، إلا أن أحدث التسريبات تكشف أن الهاتف سيكون أغلى مما كنا نتوقع.
يواجه الكثيرون من مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس آب مشكلة كبيرة، وهى نقل بياناتهم و رسائلهم القديمة عند شراء هاتف ذكي جديد، ويضطر البعض للتضحية بالمحتوي السابق فى سبيل ترقية الهاتف.
لطالما اشتهرت فئة الـ S الشهيرة من علامة سامسونج العريقة بالميزات التى لا حصر لها، حيث الأناقة الشديدة والأداء الجبار، لذلك يبحص محبو أندرويد لاقتناء أى من هذه الفئة، إلا أن سعرها المرتفع يمنعهم من ذلاك، وبفضل هذا العرض يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy S9 Plus بنصف الثمن.
كشفت شركة موتورولا الصينية عن الإعلان الرسمي لهاتف Moto G 5G Plus، والذى يكشف عن العديد من الميزات التى جاء بها أحدث إصدارات العلامة الصينية فى الفئة المتوسطة.
يعانى أصحاب هواتف آيفون الشهيرة من مشكلة دمج حسابين واتسآب على هاتف واحد، وهى الميزة المتواجدة على هواتف آندرويد منذ فترة، إلا أنه بفضل هذه الحيلة يمكنك تفعيل حسابي عبر تطبيق whatsapp.
من حين لأخر تظهر عرو ض مميزة يتهافت عليها عاشقوا الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون، خاصةً محبي إصدارات iphone ذات الحجم الصغير، والسبب فى ذلك هو إرتفاع سعر منتجات آبل، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بأقل من نصف سعره .
بعد تزايد الهجمات الإلكترونية هذا العام، أكثر من أى وقت مضى، بسبب الضغط الشديد على شبكة الإنترنت، منذ بدء تفشي فيروس كورونا، زاد عدد الاختراقات والهجمات على أصحاب الهواتف والأجهزة المختلفة وسرقة بياناتهم الشخصية.
يحتوي تطبيق التراسل الأشهر عبر الإنترنت واتساب Whatsapp، على العديد من المزايا التي تجعله التطبيق المفضل لدي ملياري شخص حول العالم، ومن بين المزايا الأكثر شيوعا خلال الفترة الماضية هي ميزة الحالة Whatsapp Status.
تعمل شركة آبل Apple مع شريكتها شركة فوكسكون التايوانية على إجراء عدد من الاختبارات لبدء عملية الانتاج الضخم لنظارتها القادمة بتكنولوجيا الواقع المعزز، والتى ستصدرها العام القادم 2021.