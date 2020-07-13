AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..آيفون 12 سيكون أغلي لهذه الأسباب..إزاى تنقل الشات القديم على واتسآب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..آيفون
أخبار العلوم والتكنولوجيا..آيفون 12 سيكون أغلي لهذه الأسباب
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي.

بعدما نجحت شركة آبل الأمريكية فى تثبيت سعر لهاتفها المتوسط منذ طرح إصداري iphone XR و iphone 11، توقع الكثيرون من محبي العلامة الفاخرة أن يكون نفس السعر لإصدار iphone 12، إلا أن أحدث التسريبات تكشف أن الهاتف سيكون أغلى مما كنا نتوقع.

يواجه الكثيرون من مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس آب مشكلة كبيرة، وهى نقل بياناتهم و رسائلهم القديمة عند شراء هاتف ذكي جديد، ويضطر البعض للتضحية بالمحتوي السابق فى سبيل ترقية الهاتف.

لطالما اشتهرت فئة الـ S الشهيرة من علامة سامسونج العريقة بالميزات التى لا حصر لها، حيث الأناقة الشديدة والأداء الجبار، لذلك يبحص محبو أندرويد لاقتناء أى من هذه الفئة، إلا أن سعرها المرتفع يمنعهم من ذلاك، وبفضل هذا العرض يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy S9 Plus بنصف الثمن.

كشفت شركة موتورولا الصينية عن الإعلان الرسمي لهاتف Moto G 5G Plus، والذى يكشف عن العديد من الميزات التى جاء بها أحدث إصدارات العلامة الصينية فى الفئة المتوسطة.

يعانى أصحاب هواتف آيفون الشهيرة من مشكلة دمج حسابين واتسآب على هاتف واحد، وهى الميزة المتواجدة على هواتف آندرويد منذ فترة، إلا أنه بفضل هذه الحيلة يمكنك تفعيل حسابي عبر تطبيق whatsapp.

من حين لأخر تظهر عرو ض مميزة يتهافت عليها عاشقوا الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون، خاصةً محبي إصدارات iphone ذات الحجم الصغير،  والسبب فى ذلك هو إرتفاع سعر منتجات آبل، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بأقل من نصف سعره .

بعد تزايد الهجمات الإلكترونية هذا العام، أكثر من أى وقت مضى، بسبب الضغط الشديد على شبكة الإنترنت، منذ بدء تفشي فيروس كورونا، زاد عدد الاختراقات والهجمات على أصحاب الهواتف والأجهزة المختلفة وسرقة بياناتهم الشخصية. 

يحتوي تطبيق التراسل الأشهر عبر الإنترنت واتساب Whatsapp، على العديد من المزايا التي تجعله التطبيق المفضل لدي ملياري شخص حول العالم، ومن بين المزايا الأكثر شيوعا خلال الفترة الماضية هي ميزة الحالة Whatsapp Status.

تعمل شركة آبل Apple مع شريكتها  شركة فوكسكون التايوانية على إجراء عدد من الاختبارات لبدء عملية الانتاج الضخم لنظارتها القادمة بتكنولوجيا الواقع المعزز، والتى ستصدرها العام القادم 2021. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض الجمعة..اشتري آيفون 8 بلس بـ 5700 جنيه

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب تتيح خدمة الدفع الإلكتروني لبعض المستخدمين.. Snapchat سناب شات يطلق ميزات وفلاتر جديدة

اقتني آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ4000 جنيه فقط..تفاصيل العرض

اقتني آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 4800 جنيه فقط.. تفاصيل العرض

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لحماية رسائلك على واتساب إليك هذا التطبيق.. نفاذ مخزون هاتف ذكي بعد طرحه للبيع بدقائق في الهند

آيفون 7 مساحة 32 جيجابايت بـ 3400 جنيه فقط.. الحق العرض

ترشيحاتنا

بعد إعلانه اعتزال التمثيل مؤقتًا.. الجمهور يبحث عن لطفي لبيب

خالد النبوي يتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب

سماع دوي انفجارين في مدينة مشهد الإيرانية

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

كيف هرب المدير التنفيذي لشركة نيسان من اليابان؟

مصطفى ضحية جديدة للطائرات الورق.. سقط من الطابق السابع في أوسيم.. صورة

AdvertisementS

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

فيروس كورونا يظل في الهواء لهذه المدة.. تفاصيل

أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

أخبار الرياضة.. فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي .. ومرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان