أخبار العلوم والتكنولوجيا..آيفون 12 سيكون أغلي لهذه الأسباب..إزاى تنقل الشات القديم على واتسآب

بعد تزايد الهجمات الإلكترونية هذا العام، أكثر من أى وقت مضى، بسبب الضغط الشديد على شبكة الإنترنت، منذ بدء

يحتوي تطبيق التراسل الأشهر عبر الإنترنت واتساب

، على العديد من المزايا التي تجعله التطبيق المفضل لدي ملياري شخص حول العالم، ومن بين المزايا الأكثر شيوعا خلال الفترة الماضية هي ميزة الحالة

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