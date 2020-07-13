باتخاذ التدابير الاحترازية.. جامعة العريش تستعد لاستقبال طلاب الفرق النهائية لأداء امتحانات نهاية العام



ويتم مراعاة تطبيق إجراءات الوقاية لحماية الطلاب أثناء تأدية الامتحانات و الانتهاء منها بدون أي أضرار.

وتم التنبيه على كل طالب ممتحن الالتزام بجميع الإجراءات قبل حضوره ويراعى أن يكون التواجد فى مقر اللجنة قبل الموعد بساعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي .



وقال الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب'إن امتحانات الفرقة الرابعة بالكلية يؤديها 213 طالبا وطالبة في مختلف الأقسام، حيث سيتم الإعلان اليوم الاثنين عن تفاصيل الجدول وتوزيع الامتحانات لكل مادة ، والتي يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس بالإضافة لموظفي الكلية من الإدارة،



وقرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش أن تكون مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية والتغذية على نفقة الجامعة لطلاب المدينة الجامعية المسجلين بها مسبقًا.



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