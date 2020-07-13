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محافظات

شوشة: العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثرا بتداعيات كورونا في شمال سيناء

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:20 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح
قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء' إن معظم القطاعات لم تتاثر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على مستوى المحافظة، بإستثناء قطاع العمالة غير المنتظمة والتي تم صرف منحة استثنائية لها . 

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد المستحقين للصرف من خلال مكاتب البريد من العمالة المسجلة 3807 أفراد وإجمالى عدد المستحقين للصرف من خلال فروع البنك من العمالة المسجلة 2267 فردا.

وأضاف أنه تم صرف مبلغ مليونين و236 ألفا و500 جنيه منحه للعمالة غير المنتظمة من خلال 11 منفذا للصرف على مستوى المحافظة.

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وقال المحافظ، إن اجمالي المستفيدين من الصرف نحو 4 آلاف و473 فردا من العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لكل فرد طبقًا لقرار وزارة القوى العاملة بصرف منحة استثنائية للمسجلين فى مديرية القوى العاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ، أنه تم صرف مبلغ مليون و555 ألف جنيه ل 3110 من الأفراد من مكاتب البريد خلال المرحلتين الأولى والثانية للصرف، بنسبة صرف بلغت 81.6% من المسجلين.

وأضاف المحافظ، أنه تم صرف مبلغ 681 ألفا و500 جنيه ل 1363 فردا من فروع البنك الزراعى خلال المرحلتين الأولى والثانية للصرف، بنسبة 60.1 % من المسجلين.
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