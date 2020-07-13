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أخبار العالم

إصابات كورونا في الخليج تتخطى 534 ألف حالة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:26 ص
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في الخليج تتخطي حاجز نصف مليون
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محمود نوفل
كشفت أحدث التقارير الصحية عن ارتفاع عدد حالات الإصابات جراء كوفيد 19 في دول الخليج في الارتفاع، حتى صباح اليوم الإثنين، حيث بلغت 534 ألف و561 حالة مؤكدة.

وإحتلت المملكة العربية السعودية مقدمة الترتيب في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت نسبة الإصابة بها 232.259 حالة ثم جاءت دولة عمان التي بلغ نسب الإصابة بها 56.015حالة وفق ماذكرته صحيفة الإمارات نيوز.   

فيما بلغ عدد الإصابات في دولة اكويت 54.894 شخصًا، وفي دولة الإمارات العربية 54.854 حالة وفي دولة البحرين 32.941 إصابة.

ويخرج يوميًا متحدثون عن وزارات الصحة في دول الخليج العربي ليقدموا إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات من حالات الإصابة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد
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