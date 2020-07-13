مساحة 211 فدانا.. داليا أيمن: إنشاء أكبر مدينة للمعرفة بالشرق الأوسط متخصصة فى مجال تكنولوجيا الاتصال





وأضافت داليا أيمن خلال برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن سبب تطور البلاد هو العلم،، موضحة أنه سيتم إنشاء مدينة المعرفة على مساحة 211 فدانا بالعاصمة الإدارية، والتى ستكون أكبر مدينة للمعرفة بالشرق الأوسط.







وتابعت أنه بمجرد فتح أبواب العاصمة الإدارية ستكون مثالا لعصر النهضة والتقدم والتطور فى مصر، لافتة إلى أنها ستكون انطلاقة لمصر، كما سيكون بها أعلى برج فى القاهرة.





وأكدت أن وزارة الاتصالات أكدت أن مدينة المعرفة أهميتها هى القيام بمجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية، والمبنى الأول بها سيكون على مساحة 25 فدان منها والمبنى الثاني سيكون مقر خاص بذوي الإحتياجات الخاصة، والأخر هو جامعة متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه فى الفترة الأخيرة سيكون هناك تطور كل يوم فى مصر وبناء مشروعات جديدة من أجل حياة أفضل للمواطن المصرى.