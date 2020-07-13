تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وتقليل التوتر.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين الإطالة العلوية.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الإثنين، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن تمارين الإطالة العلوية ليست بحاجة أن يكون الشخص تمرن من قبل.





وأكد أن تمارين الإطالة العلوية تقوم بتنشيط الدورة الدموية وتقلل التوتر، بالإضافة إلى أنها تجعل الشخص دائما نشيط وتقلل النشاط وتعطى له مرونة.

وأوضح أنها تساعد على تقليل الإصابات،لافتا إلى أنه من الممكن ممارستها فى الصباح والليل قبل التمارين. وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.