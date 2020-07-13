لمتابعة الموقف التنفيذى..رئيس المصرية لنقل الكهرباء تتفقد محطة محولات سمنود

عقدت أمس المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، اجتماعا موسعا مع المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وبحضور المهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.





وجاء الاجتماع في إطار استكمال انعقاد اللجنة المشتركة بين شركة جنوب الدلتا والشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك للاتفاق على بعض الموضوعات المعلقة بين الشركتين.





وبعد الانتهاء من الاجتماع توجها إلى محطة محولات سمنود ( تحت الإنشاء ) وذلك من اجل الوقوف على الموقف التنفيذي للمحطة والموعد المتوقع لإطلاق التيار بها والاستفادة منها لتدعيم شبكات جنوب الدلتا لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة حاليا ومستقبلا.





كما أصدرت المهندسة صباح مشالى تعليمات بسرعة البدء في إنشاء مجارى للكابلات من المدخل الرئيسى وحتى عنبر 11 ك فولت لإمكانية دخول كابلات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للاستفادة من المحطة.



