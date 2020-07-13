خمس محافظات في خطر..ارتفاع جديد في أعداد وفيات فيروس كورونا بتركيا

أعلن وزير الصحة في تركيا فاهرتين كوكا تعافي 298 1 حالة من فيروس كورونا.





نقلًا عن بيانات وزارة الصحة ، قال كوكا على تويتر إن إجمالى المصابين بالفيروس ارتفع عددهم ليصلوا إلى 212993.





ارتفع عدد وفيات الفيروس إلى 5363 ، مع الإبلاغ عن 19 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





أجرى أخصائيو الرعاية الصحية أكثر من 45،232 اختبارًا للمرض، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 3.9 مليون.





واشار كوكا الى ان العاصمة انقرة واسطنبول وقونية وديار بكر وبورصا كانت المحافظات الخمس التي سجل فيها اكبر عدد من المرضى في الايام الثلاثة الماضية.





وأضاف أن اسطنبول ، وسانليورفا ، وأنقرة ، وغازي عنتاب ، وقونيا ، كان لديهم أكبر عدد من مرضى العناية المركزة.

















وأودت جائحة فيروس كوفيد19 بحياة أكثر من 566 ألف شخص في 188 دولة ومنطقة منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.





تم الإبلاغ عن أكثر من 12.7 مليون إصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تجاوز حالات التعافي 7 ملايين ، وفقًا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند والمكسيك هي حاليًا الدول الأكثر تضررًا في العالم.



