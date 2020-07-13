وزير القوى العاملة: قضايا الدولة لها دور تاريخي في العمل القضائي

استقبل المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس قضايا الدولة، محمد سعفان وزير القوى العاملة صباح اليوم.





وأكدت قضايا الدولة أن الزيارة جاءت فى إطار التعاون بين قضايا الدولة ووزارة القوى العاملة.





وأكد وزير القوى العاملة على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة وتاريخها العريق كأحد ركائز منظومة العدالة المصرية، والذي سطرته عبر تاريخ طويل من العمل القضائي كأقدم الهيئات القضائية المستقلة.





وفى نهاية اللقاء اهدى المستشار الدكتور رئيس الهيئة درع الهيئة تقديرا لوزير القوى العاملة كما اهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة تقديرا للمستشار الدكتور رئيس الهيئة.





حضر اللقاء المستشارون حاتم عبدالعال أمين عام قضايا الدولة و هشام كاسب رئيس القسم القضائى لوزارة القوى العاملة ويسرى مدنى الامين العام المساعد.