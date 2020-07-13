نداء هام من حساب المواطن السعودي لمشتركيه

وجه حساب المواطن السعودي نداءا لجميع المواطنين المشتركين في البرنامح بضرورة إرفاق شهادة الميلاد لجميع التابعين المضافين لدى حساب المستفيد الرئيس.





جاء ذلك ردًا من حساب خدمة المستفيدين، التابع للبرنامج، عبر تويتر، على استفسار من إحدى المواطنات.





وأوضح البرنامج عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر انه بإمكان الأرملة إضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).





وقال البرنامج : إنه في حال عدم وجود تابعين، يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن.