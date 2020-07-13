درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 13-7-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الاثنين 13 - 7 - 2020 بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
العظمى والصغرى
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 30