AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 13-7-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الاثنين 13 - 7 - 2020 بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

 العظمى والصغرى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5-6-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 6 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-6-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 22-6-2020 "فيديو"

ترشيحاتنا

حكم تأخير العقيقة الى بعد سن البلوغ .. أمين الإفتاء يجيب

أسرع حيل لإذابة دهون البطن العنيدة

تعرف على سيارة ريا أبي راشد الجديدة

إزاى تنقل الشات القديم على واتس آب لموبايلك الجديد.. فيديو

نصائح مهمة تنقذك من أعطال السيارة على الطرق السريعة

فيروس كورونا يظل في الهواء لهذه المدة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح متهور يعرض حياته للخطر لالتقاط صورة سيلفي على ارتفاع شاهق.. شاهد

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

بصورة جديدة.. ساندي علي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها