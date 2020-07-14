اقتصادية البرلمان تعقد اجتماعا لدراسة ملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قانون قطاع الأعمال..اليوم

تعقد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اجتماع اليوم الثلاثاء لنظر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام بالتنسيق مع لجان القوى العاملة و الدستورية و التشريعية بمجلس النواب.





الجدير بالذكر ان البرلمان كان قد وافق على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام و أحاله لمجلس الدولة و تدرس اللجنة الملاحظات التي ارسلها.