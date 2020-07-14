AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقتصادية البرلمان تعقد اجتماعا لدراسة ملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قانون قطاع الأعمال..اليوم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد

تعقد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اجتماع اليوم الثلاثاء لنظر ملاحظات قسم  التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام بالتنسيق مع لجان القوى العاملة و الدستورية و التشريعية بمجلس النواب.

الجدير بالذكر ان البرلمان كان قد وافق على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام و أحاله لمجلس الدولة و تدرس اللجنة الملاحظات التي ارسلها.

وكانت قد عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات البرلمانية خلال الاسبوع الجاري حيث عقدت اجتماع أمس الأثنين برئاسة النائب احمد سمير صالح رئيس اللجنة و تناقش اللجنة ملاحظات  قسم التشريع بمجلس الدولة على  تعديلات قانون بإصدار قانون البنك المركزي في ضوء الملاحظات. 

وعقدت اللجنة اجتماعها بالاشتراك  مع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، و كان مجلس النواب قد وافق على قانون البنك المركزي و أحاله بمجلس الدولة الذي أرسل مجموعة من الملاحظات على التشريع و من المقرر ان تدرسها اللجنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشم: البرلمان يناقش موازنتي التعليم والبحث العلمى..غدا

هاشم: البرلمان يناقش موازنتي التعليم والبحث العلمي.. اليوم

الموافقة على 6 قوانين.. وإقرار 6 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات البرلمان في أسبوع

مغالطات ومعلومات غير دقيقة.. قطاع الأعمال ترد على ما أثير حول تعديلات القانون 203.. بيان

اليوم.. اجتماع لاقتصادية النواب لدراسة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون البنك المركزي

غدا اجتماع لاقتصادية النواب لدراسة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون البنك المركزي

ترشيحاتنا

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأدعية المستحبة في الصلاة.. 5 أدعية حث عليها النبي

ليفربول يتغزل في صلاح: ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك

نبيل الحلفاوي يرفض عملا فنيا عُرض عليه: أسوأ فترات حياتي

بعد رفع ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي.. نادر نور الدين: تعنت إثيوبيا قد يؤدي إلى حروب مياه

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا